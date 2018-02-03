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| | Под Ростовом произошло массовое ДТП с участием восьми машин

Под Ростовом произошло массовое ДТП с участием восьми машин

Вчера, 16:32
На трассе М-4 «Дон» под Ростовом произошло массовое ДТП. Все началось с того, что в субботу утром на дороге столкнулись КамАЗ, «ГазЕль» и грузовик Volvo. На место происшествия прибыли экстренные службы: ГИБДД, МЧС и машина скорой помощи.

Под Ростовом произошло массовое ДТП с участием восьми машин

 

Сообщается, что виновником данного инцидента оказался автомобиль Камского автозавода. Шофер большегруза не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в «Газель». Далее произошло столкновение с грузовым автомобилем марки Volvo.

Некоторое время спустя, в 11:45, водитель грузового авто «Шахман» потерял управление и допустил столкновение с припаркованными служебными машинами дорожных полицейских, спасателей и медиков. При этом авто зацепило и попутно следовавший другой грузовик.

В общей сложности две массовые автоаварии повлекли повреждения пяти грузовых машин и трех машин экстренных служб. На данный момент информации о погибших и раненых в результате происшествия не поступало. Компетентные органы проводят проверку.
Дарья Светозарова
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