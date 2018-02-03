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| | Ульяновская полиция ищет женщину, пропавшую более семи лет назад

Ульяновская полиция ищет женщину, пропавшую более семи лет назад

Вчера, 16:21
Правоохранители ищут 37-летнюю жительницу села Солдатская Ташла Теренгульского района Ульяновской области. Гражданка пропала в 2010 году и с тех пор не сообщает о своем местонахождении родственникам.

Ульяновская полиция ищет женщину, пропавшую более семи лет назад

 

Близкие написали заявление в полицию в надежде получить информацию о женщине. Пропавшая без вести родилась в населенной пункте Пролетарск в Таджикистане. Дама имеет рост 160 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы. В качестве отличительной черты родственники назвали шрам на шее справа. В Ульяновской области добровольцы помогают полицейским вести поиски.

Информацию о пропавшей опубликовали в местных печатных изданиях и на виртуальных ресурсах. На данный момент все попытки разыскать гражданку не увенчались успехом. Всех имеющих какие-либо сведения об этой даме просят обратиться в ближайшее отделение полиции. Поисковые работы продолжаются.
Домбровский Сергей
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