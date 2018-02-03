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| | Во Львове загорелся храм УПЦ Московского патриархата

Во Львове загорелся храм УПЦ Московского патриархата

Сегодня, 14:07
В ночь со 2 на 3 февраля во Львове возник огонь в храме Святого князя Владимира УПЦ Московского патриархата. Здание церкви удалось спасти. Информацию об инциденте сообщают украинские СМИ.

Во Львове загорелся храм УПЦ Московского патриархата

 

Пожар возник в начале четвертого утра. Спасатели МЧС оперативно отреагировали на вызов и приехали на проспект Красной Калины, где находится церковь. На тушение пламени потратили порядка 40 минут. Огонь распространился на площадь 100 квадратных метров. В результате инцидента обгорели пол, облицовка и духовный инвентарь. Здание церкви осталось практически целым. Причина пожара не называется, проводится расследование.

Полностью потушить возгорание удалось в четыре часа утра. В январе этого года правоохранители открыли уголовное производство по поводу поджога храма УПЦ Московского патриархата. В западных областях Украины отрицательно относятся к России, считая ее страной-агрессором. На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Официальных заявлений по этому делу не поступало.
Домбровский Сергей
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