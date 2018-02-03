В Китае прогремел взрыв на химзаводе

Сегодня, 3 февраля, произошло чрезвычайное происшествие на китайском химическом заводе, расположенном в провинции Шаньдун. В результате инцидента шестеро сотрудников химзавода получили различные травмы, а один рабочий расстался с жизнью.

Александр Вест

В данный момент специалисты заняты ликвидацией последствий масштабного взрыва, случившегося на китайском химзаводе, а также определением причин произошедшего. Отметим, что из-за травм, полученных в результате взрыва, один сотрудник скончался, а ещё шестеро получили различные повреждения разной степени тяжести. По информации, обнародованной местными властями, взрыв мог произойти во время проведения работ по техническому обслуживанию мощностей завода.Инцидент произошёл в районе 05:50 по московскому времени. Все лица, пострадавшие в результате данного происшествия, были оперативно доставлены в ближайший госпиталь для оказания всей необходимой медицинской помощи.