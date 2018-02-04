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| | В Волгодонске уволилась преподавательница, отрезавшая ученице волосы

В Волгодонске уволилась преподавательница, отрезавшая ученице волосы

Сегодня, 05:40
В Волгодонске Ростовской области преподавательница отрезала ученице на уроке математики прядь волос. Родители школьницы пожаловались в Министерство образования региона, ведется проверка. Информацию об инциденте распространяют местные СМИ.

В Волгодонске уволилась преподавательница, отрезавшая ученице волосы

 

Педагога заставили написать объяснительную, где она сообщила о негласном правиле учебного заведения, администрация требует, чтобы девочки слушали лекции с собранными волосами. Пострадавшая не захотела выполнять устав школы, преподавательница сделала замечание нарушительнице внутреннего распорядка, но та не прислушалась к советам педагога. В итоге учительница пришла в бешенство, схватила ножницы и отрезала прядь волос.

Родители не стали терпеть подобного отношения к их дочери и написали заявление в Министерство образования Ростовской области. На данный момент чиновники ведомства проводят проверки по данному инциденту. По мнению администрации, педагог должен сдерживать свои эмоции. Учительница предпочла уволится из лицея.
Домбровский Сергей
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