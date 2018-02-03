В Приморье отловили тигрицу, охотившуюся на собак

Данную операцию проводили сотрудники центра под названием «Амурский тигр». В настоящее время самка тигра пребывает под присмотром специалистов из реабилитационного центра.

Пойда Анна

Молодая тигрица утроила охоту на собак, обитающих на территории Уссурийского района Приморья. Жители села Алексей-Никольское сообщили о пропаже не менее четырех собак за прошедший месяц, при этом, по их словам, хищник вел себя странно, поскольку тигрицу не пугал свет и громкие крики людей. Более того, она утаскивала жертву на довольно большое расстояние, равное приблизительно 3–4 километра, что абсолютно нехарактерно для тигров, и наталкивало на мысль о наличии у него потомства.Тигрицу подвергнут различным тестам и проверкам, так как внешние признаки свидетельствуют о проблемах с опорно-двигательным аппаратом, которые можно исправить.