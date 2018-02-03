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| | В Приморье отловили тигрицу, охотившуюся на собак

В Приморье отловили тигрицу, охотившуюся на собак

Сегодня, 13:23
Данную операцию проводили сотрудники центра под названием «Амурский тигр». В настоящее время самка тигра пребывает под присмотром специалистов из реабилитационного центра.

В Приморье отловили тигрицу, охотившуюся на собак

 

Молодая тигрица утроила охоту на собак, обитающих на территории Уссурийского района Приморья. Жители села Алексей-Никольское сообщили о пропаже не менее четырех собак за прошедший месяц, при этом, по их словам, хищник вел себя странно, поскольку тигрицу не пугал свет и громкие крики людей. Более того, она утаскивала жертву на довольно большое расстояние, равное приблизительно 3–4 километра, что абсолютно нехарактерно для тигров, и наталкивало на мысль о наличии у него потомства.

Тигрицу подвергнут различным тестам и проверкам, так как внешние признаки свидетельствуют о проблемах с опорно-двигательным аппаратом, которые можно исправить.
Пойда Анна
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