НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | В США осудили родителей младенца, искусанного крысами

В США осудили родителей младенца, искусанного крысами

Сегодня, 13:15
В Арканзасе в Соединенных Штатах Америки родители новорожденной девочки, которую искусали крысы в её колыбели, приговорили к пяти годам лишения свободы в связи с несоответствующим обращением с ребёнком.

В США осудили родителей младенца, искусанного крысами

 

В инциденте, произошедшем ещё весной прошлого года, новорожденная девочка, которой на тот момент не исполнилось и трёх недель, получила существенный ущерб своему здоровью из-за многочисленных укусов крыс. Безответственные родители оставили дочь без присмотра на долгое время и нашли её в луже собственной крови в колыбели. На теле ребенка остались сотни укусов, оставленных грызунами, а на лбу образовалась ссадина величиной почти 3 сантиметра, через которую можно было увидеть черепную кость.

 

Родителей ребёнка признали вменяемыми, из-за чего их обвинили в жестоком обращении с собственной дочерью и огласили приговор, согласно которому они отбудут пять лет в тюремном заключении с возможностью получить досрочное освобождение.
Александр Вест
Новости по теме
В Кирове родители оставили пятимесячную дочь на морозе
В Кирове родители оставили пятимесячную дочь на морозе

В Кирове родители пятимесячной девочки оставили ее на автобусной остановке без теплой одежды. Малышку нашли прохожие и вызвали скорую помощь.

В Петербурге родители на неделю заперли в квартире младенца и 5-летнего ребенка
В Петербурге родители на неделю заперли в квартире младенца и 5-летнего ребенка

В Санкт-Петербурге без присмотра родителей остались младенец и 5-летний ребенок. Как удалось выяснить, дети были заперты в квартире в течение недели. 

В США родители оставили детей без присмотра почти на неделю
В США родители оставили детей без присмотра почти на неделю

 В городе Централ-Айслип (штат Нью-Йорк, США) произвели арест родителей, оставивших без присмотра четырех детей без еды в неотапливаемом помещении. В то

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости