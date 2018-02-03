В США осудили родителей младенца, искусанного крысами

В Арканзасе в Соединенных Штатах Америки родители новорожденной девочки, которую искусали крысы в её колыбели, приговорили к пяти годам лишения свободы в связи с несоответствующим обращением с ребёнком.

В инциденте, произошедшем ещё весной прошлого года, новорожденная девочка, которой на тот момент не исполнилось и трёх недель, получила существенный ущерб своему здоровью из-за многочисленных укусов крыс. Безответственные родители оставили дочь без присмотра на долгое время и нашли её в луже собственной крови в колыбели. На теле ребенка остались сотни укусов, оставленных грызунами, а на лбу образовалась ссадина величиной почти 3 сантиметра, через которую можно было увидеть черепную кость.

Александр Вест

Родителей ребёнка признали вменяемыми, из-за чего их обвинили в жестоком обращении с собственной дочерью и огласили приговор, согласно которому они отбудут пять лет в тюремном заключении с возможностью получить досрочное освобождение.