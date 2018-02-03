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| | В США дрон чуть не сбил пассажирский самолёт

В США дрон чуть не сбил пассажирский самолёт

Сегодня, 12:33
В Соединенных Штатах Америки дрон чуть не стал причиной чрезвычайного происшествия, сблизившись с пассажирским авиалайнером на крайне опасное расстояние. Инцидент произошёл в Неваде в районе местного аэропорта.

В США дрон чуть не сбил пассажирский самолёт

 

В социальных сетях появилась видеозапись, снятая с камеры, установленной на борту беспилотного дрона, которым управлял оператор с земли. Воздушное судно с несколькими сотнями пассажиров на борту заходило на посадку в аэропорту Невады, а в непосредственной близости с самолётом в то время в воздушном пространстве находился беспилотный летательный аппарат. Многие аналитики заметили, что если бы дрон угодил в струю воздуха и очутился в двигателе самолёта, вполне возможно, что все пассажиры на борту авиалайнера могли погибнуть при его крушении.

 

Из-за возросшей популярности дронов всех владельцев подобных устройств настоятельно просят соблюдать меры предосторожности, находясь на территории аэропорта, однако, наиболее продвинутые модели подобных устройств способны отлетать от оператора на несколько километров, что усложняет ситуацию по их контролю.
Александр Вест
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