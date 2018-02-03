В Новосибирской области утонули двое детей в яме из-за коммунальщиков

2 февраля в поселке Колывань Новосибирской области в яме вырытой коммунальной службой утонули братья-школьники.

Согласно данным СК по Новосибирской области, двое детей попали в яму, которая предназначалась для ремонта, со временем она заполнилась водой и дети утонули, потому что не смогли выбраться оттуда. Одному мальчику было шесть лет, другому одиннадцать. Дети оказались родными братьями.Рабочие из Калыванского МУП «ЖКХ» вырыли яму более двух метров. Следователи выяснили: закончив свою миссию по устранению прорыва трубы, рабочие покинули территорию, но яму так никто и не засыпал. Знаки ограждения также никто не удосужился установить.По данному поводу открыто уголовное дело по статье ч. 3 ст. 216 УК РФ (не соблюдение правил безопасности).