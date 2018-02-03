В Новосибирской области утонули двое детей в яме из-за коммунальщиков

Согласно данным СК по Новосибирской области, двое детей попали в яму, которая предназначалась для ремонта, со временем она заполнилась водой и дети утонули, потому что не смогли выбраться оттуда. Одному мальчику было шесть лет, другому одиннадцать. Дети оказались родными братьями.
Рабочие из Калыванского МУП «ЖКХ» вырыли яму более двух метров. Следователи выяснили: закончив свою миссию по устранению прорыва трубы, рабочие покинули территорию, но яму так никто и не засыпал. Знаки ограждения также никто не удосужился установить.
По данному поводу открыто уголовное дело по статье ч. 3 ст. 216 УК РФ (не соблюдение правил безопасности).