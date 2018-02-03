Парень в трусах пробежал по центру Ростова

Многие жители Ростова-на-Дону были весьма удивлены, увидев, что в феврале мужчина прямо в центре города бежал куда-то в одних трусах. Граждане предположили, что неизвестный бегун мог стать жертвой коварного розыгрыша.

Очевидцы утверждают, что инцидент произошел в районе Садовой улицы в Ростове-на-Дону, где множество жителей заметили, как обнажённый до трусов мужчина бегом направлялся в неизвестном направлении. Многие жители, ставшие свидетелями данного происшествия, утверждали, что мужчину нисколько не смущал тот факт, что на улице было холодно из-за февральской погоды. Стоит отметить, в соцсетях фотография этого незнакомца тут же обрела популярность, а в комментариях под ней пользователи стали выдвигать предположения относительно причины, побудившей незнакомца к столь необдуманному поступку.

Александр Вест

Некоторые предположили, что он просто проиграл в споре, а другие и вовсе заметили, что вполне возможно, муж его подруги вернулся из командировки раньше обычного, как в старых добрых анекдотах.