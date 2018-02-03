Поступило сообщение о бомбе на Курском вокзале в Москве

Очередной случай анонимного звонка, в котором неизвестный сообщил о возможном наличии бомбы на вокзале, произошёл в Москве. Злоумышленник сообщил, что взрывное устройство может находиться на столичном Курском вокзале.

Александр Вест

В данный момент подведомственные органы занимаются установлением всех деталей относительно поступившего анонимного сообщения, в котором злоумышленник с помощью телефонного звонка уведомил о возможном наличии бомбы в здании Курского вокзала, расположенного в Москве. Эвакуация персонала вокзала, а также пассажиров пока не производится в связи с проверкой полученных сведений.Напомним, волна телефонного терроризма, в которой злоумышленники многократно сообщали посредством анонимных звонков о наличии взрывных устройств во многих государственных учреждениях на территории Российской Федерации началась ещё в сентябре прошлого года.