В Пскове двое военных продавали солдатскую еду пивному бару

Именно они и продавали солдатскую еду пивному бару «Карл Фридрих». Всё это происходило по простой продуманной схеме: один из военных был управляющим столовой, а другой – заведующим складом 76-й воздушно-десантной дивизии. В результате махинаций им удавалось незаметно на грузовиках вывозить еду в пивной бар. Для того чтобы никто из главнокомандующих дивизии не заметил, военные уменьшали объем порции на солдата.
В результате дневную норму калорий военнослужащие не получали. Теперь правоохранители намерены проверить директора пивного бара, который закупал солдатскую еду по дешевизне.