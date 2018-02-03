В Пскове двое военных продавали солдатскую еду пивному бару

В Пскове двое военных продавали солдатскую еду местному пивному бару. Сотрудники правоохранительных органов узнали о махинациях и задержали управляющего столовой и заведующего складами 76-й воздушно-десантной дивизии.

Вещий Олег

Именно они и продавали солдатскую еду пивному бару «Карл Фридрих». Всё это происходило по простой продуманной схеме: один из военных был управляющим столовой, а другой – заведующим складом 76-й воздушно-десантной дивизии. В результате махинаций им удавалось незаметно на грузовиках вывозить еду в пивной бар. Для того чтобы никто из главнокомандующих дивизии не заметил, военные уменьшали объем порции на солдата.В результате дневную норму калорий военнослужащие не получали. Теперь правоохранители намерены проверить директора пивного бара, который закупал солдатскую еду по дешевизне.