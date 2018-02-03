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| | В Пскове двое военных продавали солдатскую еду пивному бару

В Пскове двое военных продавали солдатскую еду пивному бару

Сегодня, 11:13
В Пскове двое военных продавали солдатскую еду местному пивному бару. Сотрудники правоохранительных органов узнали о махинациях и задержали управляющего столовой и заведующего складами 76-й воздушно-десантной дивизии.

В Пскове двое военных продавали солдатскую еду пивному бару

 

Именно они и продавали солдатскую еду пивному бару «Карл Фридрих». Всё это происходило по простой продуманной схеме: один из военных был управляющим столовой, а другой – заведующим складом 76-й воздушно-десантной дивизии. В результате махинаций им удавалось незаметно на грузовиках вывозить еду в пивной бар. Для того чтобы никто из главнокомандующих дивизии не заметил, военные уменьшали объем порции на солдата.

В результате дневную норму калорий военнослужащие не получали. Теперь правоохранители намерены проверить директора пивного бара, который закупал солдатскую еду по дешевизне.
Вещий Олег
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