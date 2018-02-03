Паром из КНДР подал сигнал бедствия во Владивостоке

Сигнал бедствия от парома из КНДР был подан капитаном морского судна сегодня в районе 02:35 по московскому времени. Владимир Баранов, являющийся гендиректором компании «ИнвестСтройТрест», рассказал о том, что утром в субботу его уведомили о том, что паром, который должен был доставить груз во Владивосток из КНДР, может быть не принят портом в связи с наличием на борту морского судна некого санкционного груза. По словам Баранова, на борту парома уже заканчивался провиант для команды, а также на исходе было топливо.
После получения сигнала SOS на судно из КНДР прибыли пограничники, которые провели тщательный осмотр парома. Судно было принято оставить за пределами акватории порта в районе острова Скрыплева. В ближайшее время на паром будет доставлено необходимое топливо для завершения доставки груза.