Паром из КНДР подал сигнал бедствия во Владивостоке

Паром ManGyongBong в водах у Владивостока подал сигнал бедствия вследствие отсутствия нужных запасов топлива для завершения перевозки грузов, которые морское судно доставляло из порта Раджин.

Александр Вест

Сигнал бедствия от парома из КНДР был подан капитаном морского судна сегодня в районе 02:35 по московскому времени. Владимир Баранов, являющийся гендиректором компании «ИнвестСтройТрест», рассказал о том, что утром в субботу его уведомили о том, что паром, который должен был доставить груз во Владивосток из КНДР, может быть не принят портом в связи с наличием на борту морского судна некого санкционного груза. По словам Баранова, на борту парома уже заканчивался провиант для команды, а также на исходе было топливо.После получения сигнала SOS на судно из КНДР прибыли пограничники, которые провели тщательный осмотр парома. Судно было принято оставить за пределами акватории порта в районе острова Скрыплева. В ближайшее время на паром будет доставлено необходимое топливо для завершения доставки груза.