Турецкий сухогруз с пробоиной отбуксируют на мель у берегов Крыма

Турецкий сухогруз с пробоиной будет посажен на мель у берегов Крыма. Ранее судно было повреждено поблизости порта Азов и до этого времени пребывал на якорной стоянке возле крымской гавани Феодосия. На сегодняшний день «Берг» отбуксировали на мелководье.

Дарья Светозарова

Сухогруз теперь находится недалеко от боно-заградительной станции, в южной части Феодосийской бухты и его состояние стабилизировано. Об этом рассказали пресс-представители Россморречфлота. Такое решение было принято ради предотвращение экологической катастрофы, которая могла бы иметь место при утечке топлива в пролив. На данный момент горючее с борта теплохода сняли.На борту турецкого корабля, пересекавшего воды Черного моря под молдавским флагом находился экипаж из 12 человек: восемь граждан Украины и четыре гражданина Азербайджана. Сейчас моряки проживают в гостинице в Феодосии. На борту судна кроме груза отрубей было 48 тонн дизельного топлива и моторно масла. Направлялся «Берг» в Турцию.