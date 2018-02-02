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| | Турецкий сухогруз с пробоиной отбуксируют на мель у берегов Крыма

Турецкий сухогруз с пробоиной отбуксируют на мель у берегов Крыма

Вчера, 21:15
Турецкий сухогруз с пробоиной будет посажен на мель у берегов Крыма. Ранее судно было повреждено поблизости порта Азов и до этого времени пребывал на якорной стоянке возле крымской гавани Феодосия. На сегодняшний день «Берг» отбуксировали на мелководье.

Турецкий сухогруз с пробоиной отбуксируют на мель у берегов Крыма

 

Сухогруз теперь находится недалеко от боно-заградительной станции, в южной части Феодосийской бухты и его состояние стабилизировано. Об этом рассказали пресс-представители Россморречфлота. Такое решение было принято ради предотвращение экологической катастрофы, которая могла бы иметь место при утечке топлива в пролив. На данный момент горючее с борта теплохода сняли.

На борту турецкого корабля, пересекавшего воды Черного моря под молдавским флагом находился экипаж из 12 человек: восемь граждан Украины и четыре гражданина Азербайджана. Сейчас моряки проживают в гостинице в Феодосии. На борту судна кроме груза отрубей было 48 тонн дизельного топлива и моторно масла. Направлялся «Берг» в Турцию.
Дарья Светозарова
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