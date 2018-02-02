Бывший бизнес-партнер Аршавина за мошенничество получил условный срок

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор экс-бизнес-партнеру Аршавина Петру Тиньгаеву за мошенничество и легализацию средств, добытых незаконным путем. Об этом проинформировала пресс-служба ведомств города.

Виктория Озерова

Выборгский районный суд Северной столицы РФ признал виновным Петра Тиньгаева в получении и легализации средств незаконным путем и присудил ему пять лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года. Бизнесмен отказался признавать свою вину. Суд установил, что Тиньгаев неоднократно совершал мошеннические действия, пользуясь служебным положением. Так 10 лет назад он заключил договор с BMW RUSSLAND TRADING на сумму более 400 миллионов рублей и не перевел деньги компании, а позже получил в Сбербанке кредит благодаря поддельному поручительному договору от Аршавина.В 2009 году Аршавин и Тиньгаев учредили компанию «Автодор Экспресс», позже футболист продал свою долю.