Бывший бизнес-партнер Аршавина за мошенничество получил условный срок

Выборгский районный суд Северной столицы РФ признал виновным Петра Тиньгаева в получении и легализации средств незаконным путем и присудил ему пять лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года. Бизнесмен отказался признавать свою вину. Суд установил, что Тиньгаев неоднократно совершал мошеннические действия, пользуясь служебным положением. Так 10 лет назад он заключил договор с BMW RUSSLAND TRADING на сумму более 400 миллионов рублей и не перевел деньги компании, а позже получил в Сбербанке кредит благодаря поддельному поручительному договору от Аршавина.
В 2009 году Аршавин и Тиньгаев учредили компанию «Автодор Экспресс», позже футболист продал свою долю.