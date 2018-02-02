В Брянске уволили водителя скорой помощи, который помогал пациентам согреться

Всё началось с того, что водитель скорой помощи начал высказывать недовольство в адрес руководства больницы, не выплачивающего деньги своим работникам в полном размере. Выговоры стали поступать даже по незначительным нарушениям. В результате главврач уволил Игоря Мосина. Причиной было указано то, что водитель скорой помощи слишком много расходовал топлива во время поездок.
Сам же мужчина объяснил это желанием помочь пациентам, которым было холодно, а согреваться можно было только за счёт автомобильного двигателя. Теперь Мосин хочет подать в суд, потому что считает себя правым, а водителем он проработал 8 лет и до этого момента не было замечаний в его адрес.