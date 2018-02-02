В Брянске уволили водителя скорой помощи, который помогал пациентам согреться

В Брянске 50-летнего водителя скорой помощи Игоря Мосина уволили за помощь пациентам. Он в машине включал обогреватель, чтобы пассажиры могли согреться. Теперь мужчина планирует подать иск в суд на главного врача.

Вещий Олег

Всё началось с того, что водитель скорой помощи начал высказывать недовольство в адрес руководства больницы, не выплачивающего деньги своим работникам в полном размере. Выговоры стали поступать даже по незначительным нарушениям. В результате главврач уволил Игоря Мосина. Причиной было указано то, что водитель скорой помощи слишком много расходовал топлива во время поездок.Сам же мужчина объяснил это желанием помочь пациентам, которым было холодно, а согреваться можно было только за счёт автомобильного двигателя. Теперь Мосин хочет подать в суд, потому что считает себя правым, а водителем он проработал 8 лет и до этого момента не было замечаний в его адрес.