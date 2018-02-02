НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | В Брянске уволили водителя скорой помощи, который помогал пациентам согреться

В Брянске уволили водителя скорой помощи, который помогал пациентам согреться

Сегодня, 14:56
В Брянске 50-летнего водителя скорой помощи Игоря Мосина уволили за помощь пациентам. Он в машине включал обогреватель, чтобы пассажиры могли согреться. Теперь мужчина планирует подать иск в суд на главного врача.

В Брянске уволили водителя скорой помощи, который помогал пациентам согреться

 

Всё началось с того, что водитель скорой помощи начал высказывать недовольство в адрес руководства больницы, не выплачивающего деньги своим работникам в полном размере. Выговоры стали поступать даже по незначительным нарушениям. В результате главврач уволил Игоря Мосина. Причиной было указано то, что водитель скорой помощи слишком много расходовал топлива во время поездок.

Сам же мужчина объяснил это желанием помочь пациентам, которым было холодно, а согреваться можно было только за счёт автомобильного двигателя. Теперь Мосин хочет подать в суд, потому что считает себя правым, а водителем он проработал 8 лет и до этого момента не было замечаний в его адрес.
Вещий Олег
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