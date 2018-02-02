Кубанского дебошира сняли с самолета в Симферополе

В аэропорту Симферополя задержали 42-летнего жителя Темрюка Краснодарского края. Мужчина находился в неадекватном состоянии из-за чрезмерного употребления спиртных напитков. Информацию о случившемся распространяют СМИ Крыма.

Домбровский Сергей

После распития алкоголя гражданин устроил дебош на борту самолета. Члены экипажа воздушного судна пытались успокоить агрессора, но он не обращал внимания на слова стюардесс и проводников. Мужчине напомнили о последствиях подобного поведения, но и это не возымело должного действия. В итоге командир экипажа обратился с официальным заявлением к правоохранителям. После приземления в аэропорту Симферополя агрессора ожидали полицейские, которые сняли дебошира с самолета, посадили в машину и отправили в отделение.Мужчина объяснил свое неадекватное поведение чрезмерным распитием алкоголя. Кубанского дебошира привлекли к административной ответственности и заставили выплатить штраф на сумму 500 рублей. Житель Темрюка обещал больше никогда не вести себя подобным образом.