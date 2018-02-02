В Чечне двух участников боя на высоте 776 осудили спустя 18 лет

Двое участников боя, произошедшего у высоты 776 в Чечне в 2000 году, были обнаружены по наводке уже осужденных боевиков. Информацию об этом подтвердили сотрудники ФСБ.

«В ходе проведенного опроса девять участников упомянутого нападения, которые на данный момент отбывают наказание в местах лишения свободы, дали показания о ролевом участии в совершенном преступлении Арслана Валиева и Фаизибека Амангазиева», - заявили правоохранители, давая комментарий для прессы.

Сотрудники ФСБ утверждают, что боевиков удалось опознать по фотографиям и кадрам видео. Данные материалы стали основанием для возбуждения уголовного производства. Приговор по нему вынес Верховный суд Чечни.

Жителям Ставропольского края Арслану Валиеву и Фаизбеку Амангазиеву, которых признали виновными в участии в бандформировании, а также посягательстве на жизнь военнослужащих, были судебными органами назначены наказания в виде 15,5 и 16 лет лишения свободы, соответственно. Отбывать свои наказания они будут в колонии строгого режима. Следствию удалось установить, что Валиев и Амингазиев 29 февраля состояли в банде Хаттаба и принимали участие в нападении на десантников шестой роты 104-го полка в Чечне на высоте 776.0.

Николай Офицеров