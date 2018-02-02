НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | В Москве на чердаке дома нашли мумию мужчины

В Москве на чердаке дома нашли мумию мужчины

Сегодня, 14:00
В Москве на чердаке дома, расположенного на Рязанском проспекте, нашли мумию мужчины. Информацию об этом распространяют столичные СМИ, ссылаясь на сведения правоохранителей.

В Москве на чердаке дома нашли мумию мужчины

 

Останки человека отправили на медицинскую экспертизу. После предварительного осмотра врачи определили, что гражданин скончался около года назад. Причина смерти выясняется, после более тщательного изучения останков медики определят, почему человек ушел из жизни. В московском Управлении Министерства внутренних дел подтвердили информацию о нахождении мумифицированного тела на чердаке дома в мегаполисе, но от обсуждений происшествия полицейские отказались, сославшись на нехватку времени и желания общаться с журналистами.

По словам правоохранителей, они занимаются определением причин смерти мужчины, труп которого нашли на крыше жилища. Подробности полицейские обещают сообщить позже, по мере получения новых данных.
Домбровский Сергей
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