Во Франции погибли пять человек из-за крушения двух военных вертолётов

В юго-восточной части Франции сегодня, 2 февраля, произошла катастрофа, в которой из-за падения сразу двух военных вертолётов с жизнью расстались по меньшей мере пять человек.

Александр Вест

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, занимающиеся ликвидацией последствий крушения воздушных суден. Информационное агентство Van Martin обнародовало данные о том, что вертолёты признали армейскими, а на борту обеих машин в общем находилось шесть человек. Спасатели работают над поисками шестого члена экипажа, которого не обнаружили в обломках летательных аппаратов.Инцидент произошёл на юго-востоке страны в департаменте Вар в районе озера под названием Карсез. Родственникам погибших членов экипажей вертолётов уже сообщили о том, что тела лётчиков были найдены.