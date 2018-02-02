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| | Во Франции погибли пять человек из-за крушения двух военных вертолётов

Во Франции погибли пять человек из-за крушения двух военных вертолётов

Сегодня, 13:10
В юго-восточной части Франции сегодня, 2 февраля, произошла катастрофа, в которой из-за падения сразу двух военных вертолётов с жизнью расстались по меньшей мере пять человек.

Во Франции погибли пять человек из-за крушения двух военных вертолётов

 

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, занимающиеся ликвидацией последствий крушения воздушных суден. Информационное агентство Van Martin обнародовало данные о том, что вертолёты признали армейскими, а на борту обеих машин в общем находилось шесть человек. Спасатели работают над поисками шестого члена экипажа, которого не обнаружили в обломках летательных аппаратов.

Инцидент произошёл на юго-востоке страны в департаменте Вар в районе озера под названием Карсез. Родственникам погибших членов экипажей вертолётов уже сообщили о том, что тела лётчиков были найдены.
Александр Вест
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