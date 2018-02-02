Томич прятался от приставов в гараже, переоборудованном в сауну

Представители Управления федеральной службы судебных приставов обнародовали информацию о поимке жителя Томска, который скрывался в своём гараже, переоборудованном в сауну с жилым помещением из-за долгов.

Александр Вест

Томич потерпел крах в бизнесе, что привело к задолженностям перед множеством кредиторов и государством, из-за чего решил скрываться в собственном гараже. Стараясь скрыться от приставов и партнёров, участвовавших в его провальном бизнесе, томич оборудовал свой гараж всем необходимым для долгого пребывания там, а также соорудил в нём сауну. Из-за неудачи в бизнесе у него образовались значительные задолженности по договору подряда, а также по страховым взносам.Один из его партнёров по бизнесу подал судебный иск на арест его имущества, но судебные приставы не смогли обнаружить мужчину по адресу его проживания. Пообщавшись с бывшей супругой должника, приставы узнали о гараже, в котором и проживал томич.