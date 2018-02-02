В Новосибирской области третий день ищут трех пропавших школьников

Представители правоохранительных органов уже третий день подряд занимаются розыском пропавших детей в Новосибирской области. Отмечается, что находящиеся в розыске 2006 года рождения.

В последний раз подростков видели в школе в Бердске в среду, 31 января, о чем сообщили сотрудники регионального управления МВД в своем пресс-релизе.

«На данный момент проводятся поиски. К отделу полиции по Бердску уже подключилось отделение «Советский» по городу Новосибирску, потому имеется информация о том, что на данный момент он находится в Советском районе», - заявили сотрудники правоохранительных органов. Проводится розыск двух девочек и мальчика.

По данным правоохранительных органов, девочки уже однажды сбегали из дома. Обнаружить их удалось на этой неделе. В поисках принимают участие волонтеры центра «Доброспас-Новосибирск». Подростков нашли в Академгородке Новосибирска, они чувствуют себя нормально.

Николай Офицеров