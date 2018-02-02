В Новосибирской области третий день ищут трех пропавших школьников

В Новосибирской области третий день ищут трех пропавших школьниковСегодня, 10:59
Сегодня пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила, что сотрудники правоохранительных органов проводят розыскные мероприятия в отношении родителей
Сегодня, 20 января, корреспондентам информационного агентства ВладТайм сообщили, что в Псковской области на днях пропало два маленьких мальчика. Это произошло
Сотрудники пограничной службы, волонтеры и ГИМС уже третий день ищут двух пропавших рыбаков в акватории и на побережье острова Кунашир, расположенного на Южных