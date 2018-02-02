НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Столкновение авто с поездом в Подмосковье попало на видео

Столкновение авто с поездом в Подмосковье попало на видео

Сегодня, 10:51
Сегодня, 2 февраля, в районе пяти часов утра в Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с проезжающим железнодорожным составом. Водитель допустил оплошность, выведя автомобиль на железнодорожные пути, перед двигающимся поездом.

Столкновение авто с поездом в Подмосковье попало на видео

 

В результате столкновения с железнодорожным составом легковой автомобиль получил множественные повреждения кузова. Удар пришёлся на переднюю левую часть авто, которая оказалась смятой после сильного удара об электричку. Судя по внешним повреждениям, не имеющим невозвратимый характер, автомобиль подлежит восстановлению. Происшествие случилось утром в Подмосковье в районе перегона Усово-Кунцево. Заметим, машинисты сигналили водителю автомобиля до столкновения, однако, мужчина не успел среагировать и предотвратить аварию.

 
Очевидцы сообщают, что после удара машину отбросило на обочины, а в связи с полученными травмами водителя автомобиля на место происшествия была вызвана карета скорой помощи. Железнодорожный состав продолжил следование установленному маршруту спустя 10 минут после аварии.

Александр Вест
Новости по теме
В Подмосковье легковой автомобиль протаранил микроавтобус
В Подмосковье легковой автомобиль протаранил микроавтобус

Столкновения двух машин произошло сегодня в Подмосковье на трассе М4 «Дон». Водитель легковой машины протаранил «Газель» дорожных рабочих, после микроавтобус

В Подмосковье грузовик с песком опрокинулся и раздавил автомобиль
В Подмосковье грузовик с песком опрокинулся и раздавил автомобиль

В Подмосковье грузовик с песком марки Mercedes опрокинулся на легковой автомобиль Volkswagen. ДТП случилось на 47-м км Минского шоссе.

В Подмосковье поезд въехал в автомобиль, есть пострадавшие
В Подмосковье поезд въехал в автомобиль, есть пострадавшие

В Одинцовском районе, что на территории Подмосковья, 26 октября было произведено столкновение между товарным поездом и легковой машиной. Эти данные привели

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости