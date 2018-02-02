Столкновение авто с поездом в Подмосковье попало на видео

Сегодня, 2 февраля, в районе пяти часов утра в Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с проезжающим железнодорожным составом. Водитель допустил оплошность, выведя автомобиль на железнодорожные пути, перед двигающимся поездом.

Очевидцы сообщают, что после удара машину отбросило на обочины, а в связи с полученными травмами водителя автомобиля на место происшествия была вызвана карета скорой помощи. Железнодорожный состав продолжил следование установленному маршруту спустя 10 минут после аварии.

Александр Вест

В результате столкновения с железнодорожным составом легковой автомобиль получил множественные повреждения кузова. Удар пришёлся на переднюю левую часть авто, которая оказалась смятой после сильного удара об электричку. Судя по внешним повреждениям, не имеющим невозвратимый характер, автомобиль подлежит восстановлению. Происшествие случилось утром в Подмосковье в районе перегона Усово-Кунцево. Заметим, машинисты сигналили водителю автомобиля до столкновения, однако, мужчина не успел среагировать и предотвратить аварию.