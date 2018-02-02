Столкновение авто с поездом в Подмосковье попало на видео

В результате столкновения с железнодорожным составом легковой автомобиль получил множественные повреждения кузова. Удар пришёлся на переднюю левую часть авто, которая оказалась смятой после сильного удара об электричку. Судя по внешним повреждениям, не имеющим невозвратимый характер, автомобиль подлежит восстановлению. Происшествие случилось утром в Подмосковье в районе перегона Усово-Кунцево. Заметим, машинисты сигналили водителю автомобиля до столкновения, однако, мужчина не успел среагировать и предотвратить аварию.
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