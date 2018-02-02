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| | В мэрии Махачкалы силовики проводят оперативные мероприятия

В мэрии Махачкалы силовики проводят оперативные мероприятия

Сегодня, 10:38
В данный момент представители силовых структур занимаются проведением ряда оперативных мероприятий в здании мэрии Махачкалы. Выемка и проверка документов происходят в рамках следствия по делу экс-главы Махачкалы Мусы Мусаева.

В мэрии Махачкалы силовики проводят оперативные мероприятия

 

В связи с выдвинутыми Мусаеву обвинениями в превышении должностных полномочий на посту мэра Махачкалы, сотрудники силовых структур Дагестана в данный момент занимаются анализом и проверкой документов в здании городской мэрии. Согласно обнародованным данным, оперативники изымают документы относительно регулирования земельной сферы.

Следствие подозревает бывшего градоначальника Махачкалы Мусаева в том, что весной 2016 года он одобрил постановление, утверждающее предоставление «Акционерному строительно-промышленному комплексу» участка земли площадью более 17 тысяч квадратных метров. Следствие начало проверку данного акта передачи земельных владений в связи с тем, что переданный участок является собственностью Дагестана, а не частными владениями.
Александр Вест
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