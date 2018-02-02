На станции метро Москвы «Таганская» пьяный студент упал на рельсы

Сегодня, 2 февраля, в центре Москвы на станции столичного метрополитена «Таганская» произошёл инцидент, в котором студент, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оказался на железнодорожных путях.

Александр Вест

Алексей Мышляев, являющийся главой пресс-службы столичного Управления внутренних дел, заявил о том, что сотрудники правоохранительных органов сумели вытащить пьяного студента с рельс прежде, чем подошёл железнодорожный состав. Инцидент произошёл около семи часов утра по московскому времени, в котором 19-летний студент, упавший на рельсы, был возвращён на платформу сотрудниками правопорядка, которые впоследствии доставили его в комнату полиции.По словам полицейских, вызволивших молодого человека, парень не находился в сильном состоянии алкогольного опьянения, а его общий уровень трезвости был определён как удовлетворительный. Данное происшествие не затронуло график движения поездов.