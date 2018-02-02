НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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От Редактора

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О дружбе.

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| | В результате наезда автомобиля в Шанхае госпитализированы 18 человек

В результате наезда автомобиля в Шанхае госпитализированы 18 человек

Сегодня, 09:05
Представители туристического центра Шанхая рассказали о трагическом инциденте. На тротуар выехал автомобильный фургон и сбил толпу пешеходов. На данный момент известно о восемнадцати госпитализированных местных жителях. Инцидент произошел в районе девяти утра по местному времени на пересечении улиц Наньцзин и Синьчан, в одном из наиболее оживленных туристических районов городах Хуанпу.
 

В результате наезда автомобиля в Шанхае госпитализированы 18 человек

 

После произошедшего столкновения с оградой кофейни Starbucks фургон воспламенился, к счастью, огонь не успел перекинуться на газовые баллоны. Прибывшие на место пожарные незамедлительно приступили к тушению пламени. Трое человек на данный момент находятся в тяжелом состоянии.
 
В полиции утверждают, что инцидент не был преднамеренной атакой. Как сообщается, сам водитель утратил управление по причине того, что салон автомобиля загорелся в момент, когда он решил курить за рулем.
 

 

Согласно предварительной информации, водителем был местный 40-летний мужчина, являющийся сотрудником одной из ведущих фабрик Шанхая по выпуску металлических изделий.

Николай Офицеров
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