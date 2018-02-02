В результате наезда автомобиля в Шанхае госпитализированы 18 человек

Представители туристического центра Шанхая рассказали о трагическом инциденте. На тротуар выехал автомобильный фургон и сбил толпу пешеходов. На данный момент известно о восемнадцати госпитализированных местных жителях. Инцидент произошел в районе девяти утра по местному времени на пересечении улиц Наньцзин и Синьчан, в одном из наиболее оживленных туристических районов городах Хуанпу.

После произошедшего столкновения с оградой кофейни Starbucks фургон воспламенился, к счастью, огонь не успел перекинуться на газовые баллоны. Прибывшие на место пожарные незамедлительно приступили к тушению пламени. Трое человек на данный момент находятся в тяжелом состоянии.

В полиции утверждают, что инцидент не был преднамеренной атакой. Как сообщается, сам водитель утратил управление по причине того, что салон автомобиля загорелся в момент, когда он решил курить за рулем.

Согласно предварительной информации, водителем был местный 40-летний мужчина, являющийся сотрудником одной из ведущих фабрик Шанхая по выпуску металлических изделий.

Николай Офицеров