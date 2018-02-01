Дорожный знак травмировал женщину с ребенком после ДТП

На территории Южного Тушино на женщину с ребенком рухнул дородный знак. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД России.

Никита Готский

Как стало известно, два автомобиля-иномарки врезались друг в друга на Светлогорском проезде, после чего один из них влетел в дорожный знак. Согласно предварительной информации, железный объект во время падения травмировал женщину с ребенком. Их осматривали работники медицинской службы. Авария произошла около половины восьмого вечера. Все подробности ДТП в настоящее время выясняются сотрудниками московских правоохранительных органов.Ранее в Калининграде дорожный знак упал на женщину и машину. Рухнув на транспортное средство, опора разбила там оконное стекло. Как сообщают очевидцы, этот знак часто падает, его регулярно устанавливают заново, но все тщетно. Указатель упорно сваливается, причем недавно он рухнул на один из ларьков.