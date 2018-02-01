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| | В Петербурге две девятиклассницы подозреваются в изнасиловании восьмиклассницы

В Петербурге две девятиклассницы подозреваются в изнасиловании восьмиклассницы

Вчера, 19:13
Сотрудниками полиции Петербурга задержаны две ученицы девятого класса по подозрению в совершении насильственных действий над восьмиклассницей. С заявлением о преступлении в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей.

В Петербурге две девятиклассницы подозреваются в изнасиловании восьмиклассницы

 

В понедельник в отделение полиции Петербурга обратилась 34-летняя местная жительница с заявлением об изнасиловании дочери. По словам матери, инцидент происходил в школе, а предполагаемыми виновницами является пара девятиклассниц.

Пострадавшая 15-летняя девятиклассница в день происшествия 18 января до трех часов дня присутствовала на уроках. По окончании занятий, девушка встретилась с двумя девятиклассницами в туалете, где и произошло изнасилование. Десять дней пострадавшая школьница не рассказывала никому о том, что с ней случилось. Признаться в изнасиловании девушку вынудил появившийся в Сети видеоролик откровенного содержания с ее участием.

Учителя и одноклассницы участниц происшествия сообщают, что все трое девушек дружили. После просмотра выложенных в открытый доступ фото и видео, многие из них делают вывод, что пострадавшая не оказывала сопротивления к совершаемым над ней действиями, следовательно, все могло происходить по согласию.
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