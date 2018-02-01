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| | В Москве поездка на «Яндекс. Такси» перешла в лечение на 400 тысяч рублей

В Москве поездка на «Яндекс. Такси» перешла в лечение на 400 тысяч рублей

Вчера, 17:55
В начале июля 2017 года в Москве молодая пара решила воспользоваться «Яндекс. Такси». Однако случилась авария, и у пассажиров возникло много травм, тем не менее «Яндекс» отказался признать, что виноват, как сообщает «Версия.Инфо».

В Москве поездка на «Яндекс. Такси» перешла в лечение на 400 тысяч рублей

 

По словам представителей «Яндекс. Такси», вина на водителе машины. Он сильно разогнался, при красном свете светофора оказавшись на встречной полосе. Авто столкнулся с иномаркой, а потом врезался в дверь торговой точки. В итоге парень получил серьёзную травму черепа, а у девушки возникли проблемы со связками на ноге.

Чтобы вылечиться, молодая пара потратила больше 400 тысяч рублей. Однако в «Яндексе» не признали, что вина может быть за компанией, из-за чего пассажиры «Яндекс. Такси» обратились к правоохранителям. Они выразили надежду, что полицейские помогут им с восстановлением справедливости и возмещением потраченных денег.

Ирина Летинская
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