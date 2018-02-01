В Москве поездка на «Яндекс. Такси» перешла в лечение на 400 тысяч рублей

В начале июля 2017 года в Москве молодая пара решила воспользоваться «Яндекс. Такси». Однако случилась авария, и у пассажиров возникло много травм, тем не менее «Яндекс» отказался признать, что виноват, как сообщает «Версия.Инфо».

По словам представителей «Яндекс. Такси», вина на водителе машины. Он сильно разогнался, при красном свете светофора оказавшись на встречной полосе. Авто столкнулся с иномаркой, а потом врезался в дверь торговой точки. В итоге парень получил серьёзную травму черепа, а у девушки возникли проблемы со связками на ноге.

Чтобы вылечиться, молодая пара потратила больше 400 тысяч рублей. Однако в «Яндексе» не признали, что вина может быть за компанией, из-за чего пассажиры «Яндекс. Такси» обратились к правоохранителям. Они выразили надежду, что полицейские помогут им с восстановлением справедливости и возмещением потраченных денег.

Ирина Летинская