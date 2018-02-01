В Москве поездка на «Яндекс. Такси» перешла в лечение на 400 тысяч рублей

В Москве поездка на «Яндекс. Такси» перешла в лечение на 400 тысяч рублейВчера, 17:55
Пострадавшая в аварии пассажирка требует от «Яндекс.Такси» материальной компенсации в 60 миллионов рублей. Тушинский райсуд Москвы будет рассматривать иск
Представители компании «Яндекс» сообщили о сбое, произошедшем в работе сервиса «Яндекс. Такси». Неполадки были зафиксированы в ряде регионов сегодня, 19 июня.
В Костроме "Яндекс.Такси" и UberTaxi планируют открыть филиалы, и для этого набирают водителей. Представители компании обещают платить по 120 тысяч рублей в