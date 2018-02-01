В Подмосковье электричка насмерть сбила подростка

Накануне, около 17:00, подросток случайно попал под колеса ехавшей на большой скорости электричке. Парень умер на месте, его травмы были несовместимы с жизнью. Инцидент произошел в районе станции Ильинская Казанского направления. Со слов очевидцев, подросток пытался перебежать железнодорожные пути в неразрешенном техникой безопасности месте и из-за наушников не услышал сигнала. При осмотре тела документов никаких не выявлено, личность подростка пытаются установить. Также выясняются обстоятельства случившегося.
В Подмосковье электричка насмерть сбила подросткаСегодня, 15:37
Сегодня, 10 сентября, в Подмосковье в Красногорске электричка насмерть сбила подростка. Данную информацию предоставила Татьяна Морозова, представитель
В Подмосковье мужчина попытался пересечь пути в неположенном месте попал под электричку. В результате столкновения он погиб на месте.
В пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО рассказали о страшном происшествие, которое произошло в Подмосковье. В районе Ногинска электричка,