В Рязанской области неизвестный пушной зверек вторгся на частную собственность

Видеозапись, на которой запечатлен пушной зверек, поселившийся под строящимся домом в Захарово, появилась в Сети. Автор ролика так и не смог определить, что же за животное выбрало дом, а вскоре и зрители решили заняться угадыванием, кто это прелестное создание.

«Я приезжаю, а он значит сидит на открытом месте и, главное, не пытается от меня убежать. Когда же я стал подходить и доставать телефон, зверек предупредительно пару раз заворчал. Потом он побежал к своему логову. На видео его недовольное урчание можно услышать весьма отчетливо», - заявил автор ролика, общаясь с местной прессой.

Посмотревшие ролик предположили, что на видео запечатлена морская свинка, но почти тут же возник вполне резонный вопрос, каким образом ей удалось так долго продержаться на улице. Помимо этого, смутили пользователей также и внушительные размеры зверька на коротких лапках. Версия про суслика также не прошла, ведь по внешним характеристикам, животное совершено на него похоже не было.

Один из биологов, затесавшийся в комментариях под видео, заявил, что ситуаций значительно более тривиальная. Ведь на видео самый обыкновенный дикий хомяк, потому различные теории по этому поводу неуместны. Он добавил, что в южных районах области этот вид весьма обычный, потому как в самой Рязани их живет немало.

Николай Офицеров