В магазине техники ярославцу разорвало лицо газонокосилкой

Один из жителей Ярославля получил существенные повреждения в области лица в тот момент, когда он детально изучал лезвия газонокосилки, а продавец в магазине техники решил продемонстрировать ему принцип работы устройства.

Александр Вест

В одном из магазинов, расположенных в Брагино в Ярославле, произошёл необычный инцидент, в котором клиент получил множественные травмы лица, пытаясь рассмотреть газонокосилку. Чрезвычайное происшествие произошло в тот момент, когда продавец, стараясь продемонстрировать потенциальному покупателю принцип работы газонокосилки, вставив её в розетку. В итоге мужчина лишился нескольких передних зубов, которые вынесло вращающимися лезвиями, получил значительные рваные и резаные травмы губ и левой щеки, а также травмировал левую руку, пытаясь прикрыться от движущихся лезвий.Лишь недавно горе-покупателю удалось отсудить у данного магазина значительную сумму денег, в том числе и компенсацию морального ущерба за инцидент, случившейся ещё летом два года назад.