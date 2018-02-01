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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В магазине техники ярославцу разорвало лицо газонокосилкой

В магазине техники ярославцу разорвало лицо газонокосилкой

Сегодня, 15:07
Один из жителей Ярославля получил существенные повреждения в области лица в тот момент, когда он детально изучал лезвия газонокосилки, а продавец в магазине техники решил продемонстрировать ему принцип работы устройства.

В магазине техники ярославцу разорвало лицо газонокосилкой

 

В одном из магазинов, расположенных в Брагино в Ярославле, произошёл необычный инцидент, в котором клиент получил множественные травмы лица, пытаясь рассмотреть газонокосилку. Чрезвычайное происшествие произошло в тот момент, когда продавец, стараясь продемонстрировать потенциальному покупателю принцип работы газонокосилки, вставив её в розетку. В итоге мужчина лишился нескольких передних зубов, которые вынесло вращающимися лезвиями, получил значительные рваные и резаные травмы губ и левой щеки, а также травмировал левую руку, пытаясь прикрыться от движущихся лезвий.

Лишь недавно горе-покупателю удалось отсудить у данного магазина значительную сумму денег, в том числе и компенсацию морального ущерба за инцидент, случившейся ещё летом два года назад.
Александр Вест
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