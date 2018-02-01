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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | На Урале педагог отобрала у ребенка грамоту из-за несданных "на нужды класса" деньги

На Урале педагог отобрала у ребенка грамоту из-за несданных "на нужды класса" деньги

Сегодня, 15:05
Представители прокуратуры Свердловской области намерены в ближайшее время начать проверку информации о том, что учительница в одной из школ Режевского района публично отобрала у девочки почетную грамоту, так как та якобы не сдала 300 рублей на нужды класса. Информацией уже поделились в надзорных ведомствах региона.
 

На Урале педагог отобрала у ребенка грамоту из-за несданных "на нужды класса" деньги

 

К этому случаю внимание привлек изначально депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин. На своей страничке в Facebook он написал, что к нему обратились жители населенного пункта Глинское, которые и рассказали о произошедшем в школе инциденте, когда учительница вручила девочке грамоту, а после сама же потребовала ее обратно, обвинив ребенка в том, что она не сдала деньги на нужды класса. Ионин утверждает, что девочка восприняла слова педагога слишком близко к сердцу и потому вынуждена посещать психолога.
 
«Мы уже приступили к проверке. Теперь нам придется выяснить, действительно ли этой девочке полагалась грамота за успехи в учебе, а потому мы намерены проверить, почему она была ей выдана и что же за поборы проводила школьная учительница», - заявили в прокуратуре.
 
Мать девочки также сообщила на своей страничке в «Одноклассниках», что инцидент произошел еще в конце декабря прошлого года.

Николай Офицеров
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