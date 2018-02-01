Возле Крыма потерпело крушение турецкое судно под молдавским флагом

Возле берегов Крыма потерпел крушение корабль «Берг», который принадлежал турецкой судостроительной компании.

Пелагея Лебединская

Ночью 1 февраля корабль, принадлежащий турецкой судостроительной компании, в свободных водах Черного моря, прилегающих к территории Крыма, получил пробоину в борту. Этот сухогруз плыл под молдавским флагом из Азовского моря в Турцию. На нем перевозились отруби, в составе команды экипажа работали граждане Украины и Азербайджана. По данной сводке МЧС, пострадавших от кораблекрушения нет. Команда в составе 12 человек была эвакуирована и отвезена в Феодосию. Судно также было отбуксировано и поставлено на якорь в заливе Феодосии, угрозы затопления кораблю нет. Причина крушения выясняется, а также расследуется, почему судно шло под молдавским флагом, и что делало вблизи Крыма. После расследования судно отремонтируют и отправят продолжать свой путь.По этому происшествию ведется расследование Керченской транспортной прокуратурой.