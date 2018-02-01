В Подмосковье 13-летняя школьница погибла от удара током

Представители правоохранительных органов подмосковного Серпухова приступили к проверке обстоятельств гибели 13-летней школьницы от удара током в ванной комнате. Как сообщается, причиной произошедшего стало упавшее в воду устройство.

Произошла трагедия 31 января. Пресс-служба правоохранительных органов по Подмосковью подтверждает, что скончалась подросток от удара электричеством. Девочка в этот момент находилась дома вместе с матерью и пошла в ванную комнату, захватив с собой мобильный телефон с зарядным устройством. Спустя некоторое время девочку обнаружили мертвой.

Мобильный телефон также находился в воде и был в этот момент подключен к удлинителю. Согласно имеющейся версии следствия, школьница скончалась в результате удара током. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.

Николай Офицеров