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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В Подмосковье 13-летняя школьница погибла от удара током

В Подмосковье 13-летняя школьница погибла от удара током

Сегодня, 14:20
Представители правоохранительных органов подмосковного Серпухова приступили к проверке обстоятельств гибели 13-летней школьницы от удара током в ванной комнате. Как сообщается, причиной произошедшего стало упавшее в воду устройство.
 

В Подмосковье 13-летняя школьница погибла от удара током

 

Произошла трагедия 31 января. Пресс-служба правоохранительных органов по Подмосковью подтверждает, что скончалась подросток от удара электричеством. Девочка в этот момент находилась дома вместе с матерью и пошла в ванную комнату, захватив с собой мобильный телефон с зарядным устройством. Спустя некоторое время девочку обнаружили мертвой.
 
Мобильный телефон также находился в воде и был в этот момент подключен к удлинителю. Согласно имеющейся версии следствия, школьница скончалась в результате удара током. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.

Николай Офицеров
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