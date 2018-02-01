ФСБ ликвидировали планировавшего на выборы президента теракт боевика

Представители ФСБ России выступили с сообщением, связанным с нейтрализацией члена запрещенной в Росиийской Федерации группировки «Исламское государство»*. По предварительной информации спецслужб, он планировал совершить теракт в Нижнем Новгороде в день выборов президента России 18 марта.

«Преступник оказывал при задержании вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ Российской Федерации», - заявили в Центре по вопросам общественных связей ФСБ.

Также спецслужбы отметили, что террорист являлся гражданином одной из стран ближнего зарубежья, однако точная локация не уточняется. Спецслужбы отмечают, что в ходе неотложных следственных действий по месту происшествия у преступника были найдены компоненты для изготовления взрывных устройств, а также самодельное устройство большой мощности, огнестрельное оружие и набор боеприпасов.

Управление ФСБ по Нижегородской области возбудило уголовное производство по факту участия в деятельности террористической организации и подготовки к теракту.

Николай Офицеров