ФСБ ликвидировали планировавшего на выборы президента теракт боевика

ФСБ ликвидировали планировавшего на выборы президента теракт боевикаСегодня, 13:38
Представители ГКНБ Киргизии официально поведали о том, что сотрудники спецслужбы смогли задержать участника террористической организации, который планировал
Как сообщают представители газеты "Известия", сотрудниками спецслужб был предотвращён теракт, который должен был случиться восьмого марта в Москве. Сообщение
В Дагестане представители спецслужб ликвидировали 25-летнего боевика, который некоторое время числился в федеральном розыске. Инцидент произошел ночью в