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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | ФСБ ликвидировали планировавшего на выборы президента теракт боевика

ФСБ ликвидировали планировавшего на выборы президента теракт боевика

Сегодня, 13:38
Представители ФСБ России выступили с сообщением, связанным с нейтрализацией члена запрещенной в Росиийской Федерации группировки «Исламское государство»*. По предварительной информации спецслужб, он планировал совершить теракт в Нижнем Новгороде в день выборов президента России 18 марта.
 

ФСБ ликвидировали планировавшего на выборы президента теракт боевика

 

«Преступник оказывал при задержании вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ Российской Федерации», - заявили в Центре по вопросам общественных связей ФСБ.
 
Также спецслужбы отметили, что террорист являлся гражданином одной из стран ближнего зарубежья, однако точная локация не уточняется. Спецслужбы отмечают, что в ходе неотложных следственных действий по месту происшествия у преступника были найдены компоненты для изготовления взрывных устройств, а также самодельное устройство большой мощности, огнестрельное оружие и набор боеприпасов.
 
Управление ФСБ по Нижегородской области возбудило уголовное производство по факту участия в деятельности террористической организации и подготовки к теракту.

Николай Офицеров
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