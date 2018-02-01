На Сахалине спасли десять рыбаков с оторвавшейся льдины

1 февраля спасатели эвакуировали десять рыболовов-любителей с оторвавшейся льдины на Сахалине. Подробностями спасательной операции поделилась пресс-служба управления МЧС по региону.

Дарья Светозарова

В 18:00 по местному времени (в 10 утра по Москве) дежурный центра управления в кризисных ситуациях главка МЧС по Сахалинской области получил сообщение об отрыве льдины, которое произошло в заливе Анива, поблизости от села Третья Падь. На момент отсоединения льдины от массива, на ней рыбачили 10 человек.Слой льда на отколовшемся от берега куске составлял 0,3-0,4 метра. От берега она уже продрейфовала 300 метров. В 18:45 по местному времени рыболовов спасли. Их всех доставили на берег.Спасатели во время операции сотрудничали работниками противопожарной службы из отдельного поста села Соловьевка. Всего в спасении рыбаков-любителей принимало участие шесть человек и три единицы спецтехники.