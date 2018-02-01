Теракт произошёл в лагере беженцев в Нигерии

Сегодня в многочисленных средствах массовой информации появились сведения о совершённом террористическом акте, который был произведён в лагере беженцев, расположенном в северо-восточной части Нигерии.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Александр Вест

В результате теракта в лагере беженцев, располагающемся в нигерийском городе Далори на северо-востоке страны, четверо человек расстались с жизнью, а более 40 получили ранения разной степени тяжести. Заметим, что в лагере Далари 1 проживали люди, которые сбежали от представителей террористической организации под названием «Боко Харам*» (запрещённой на территории Российской Федерации). Вместимость лагеря Далари 1 рассчитана на три тысячи человек. Представители службы безопасности заметили, что погибших могло быть куда больше из-за большого количества беженцев, проживающих в лагере.По предварительной информации, в данный момент осуществляется предоставление всей необходимой медицинской помощи 44 людям, пострадавших от террористического акта. До сих пор ни одна террористическая организация не подчеркнула свою причастность к совершённому теракту.