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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Теракт произошёл в лагере беженцев в Нигерии

Теракт произошёл в лагере беженцев в Нигерии

Сегодня, 12:55
Сегодня в многочисленных средствах массовой информации появились сведения о совершённом террористическом акте, который был произведён в лагере беженцев, расположенном в северо-восточной части Нигерии.

Теракт произошёл в лагере беженцев в Нигерии

 

В результате теракта в лагере беженцев, располагающемся в нигерийском городе Далори на северо-востоке страны, четверо человек расстались с жизнью, а более 40 получили ранения разной степени тяжести. Заметим, что в лагере Далари 1 проживали люди, которые сбежали от представителей террористической организации под названием «Боко Харам*» (запрещённой на территории Российской Федерации). Вместимость лагеря Далари 1 рассчитана на три тысячи человек. Представители службы безопасности заметили, что погибших могло быть куда больше из-за большого количества беженцев, проживающих в лагере.

По предварительной информации, в данный момент осуществляется предоставление всей необходимой медицинской помощи 44 людям, пострадавших от террористического акта. До сих пор ни одна террористическая организация не подчеркнула свою причастность к совершённому теракту.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Александр Вест
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