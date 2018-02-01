В Москве на станции метро "Пушкинская" поезд насмерть сбил девушку

Подробности инцидента на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена в Москве появились в правоохранительных органах. Как стало известно, девушка погибла непосредственно на станции метро «Пушкинская». Позже от представителей метрополитена было получено подтверждение относительно того, что девушку видели на платформе станции.

Пассажирка наклонилась перед прибывающим на станцию составом В результате ее ударил проезжающий поезд. Девушкой была получена травма, которая, была несовместима с жизнью. Прибывшие на место медики вынуждены были лишь констатировать факт кончины девушки. Трагедия произошла утром 1 февраля, в районе 8:30 по Москве.

Начата проверка, проводится изучение записей с камер мест наблюдения. Информация относительно гибели пассажирки была передана в органы прокуратуры. СМИ ранее получали информацию также о том, что на несколько минут произошел сбой в движении поездов на фиолетовой ветке столичной подземки.

Николай Офицеров