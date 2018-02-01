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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В Москве на станции метро "Пушкинская" поезд насмерть сбил девушку

В Москве на станции метро "Пушкинская" поезд насмерть сбил девушку

Сегодня, 11:33
Подробности инцидента на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена в Москве появились в правоохранительных органах. Как стало известно, девушка погибла непосредственно на станции метро «Пушкинская». Позже от представителей метрополитена было получено подтверждение относительно того, что девушку видели на платформе станции.
 

В Москве на станции метро "Пушкинская" поезд насмерть сбил девушку

 

Пассажирка наклонилась перед прибывающим на станцию составом В результате ее ударил проезжающий поезд. Девушкой была получена травма, которая, была несовместима с жизнью. Прибывшие на место медики вынуждены были лишь констатировать факт кончины девушки. Трагедия произошла утром 1 февраля, в районе 8:30 по Москве.
 
Начата проверка, проводится изучение записей с камер мест наблюдения. Информация относительно гибели пассажирки была передана в органы прокуратуры. СМИ ранее получали информацию также о том, что на несколько минут произошел сбой в движении поездов на фиолетовой ветке столичной подземки.

Николай Офицеров
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