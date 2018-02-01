В Москве на станции метро "Пушкинская" поезд насмерть сбил девушку

В Москве на станции метро "Пушкинская" поезд насмерть сбил девушкуСегодня, 11:33
Проблемы в движении поездов на фиолетовой ветке метро в Москве привели к тому, что на станциях скопились пассажиры, желающие уехать. Об происшествии сообщило
В Москве на двух ветках метрополитена, а именно на Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской, произошел сбой движения поездов. Из-за случившегося
Пресс-служба столичного метрополитена опровергла данные о том, что на Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошел сбой в движении поездов.