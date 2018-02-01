Воспитательница на Урале дрессировала детей, как собак

Встревоженные родители дошкольников, обучающихся в одном из детских садов в Екатеринбурге, рассказали о том, что воспитательница позволяла себе обращаться с детьми, как с собаками, постоянно повышая на них голос и заставляя выполнять различные команды.

Александр Вест

В интервью одна из обеспокоенных мам ребёнка, содержавшегося в детском саду, рассказала о том, что её сын обратился к ней с мольбой, стоя на коленях, со слезами прося о том, чтобы отменить поход в детский садик. Мальчик рассказал, что его били ложкой в район половых органов, швыряли на его кровать, а также срывали с него одежду. Мать ребёнка заявила, что постоянно замечала небольшие кровоподтёки на теле ребёнка, однако, она думала, что они остаются от активных игр.Коллеги данной воспитательницы рассказали о том, что они не раз слышали, как она обучала детей выполнению собачьих команд, заставляя их выполнять различные требования по первому указанию, а за невыполнение подобных команд сразу следовало наказание. Проверка выявила отсутствие квалификации у работницы детсада, однако, саму воспитательница всё ещё не уволили. Теперь делом заинтересовался региональный СК, который намерен провести проверку.