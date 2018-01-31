В Таганроге ищут пропавшего 29-летнего мужчину

Пресс-служба ГУ МВД Ростовской области сообщает о розыске 29-летнего Ильи Лавриенко. Мужчина покинул свой дом в Таганроге 26 января 2018 года.

Ростовская областная пресс-служба ГУ МВД сообщает об исчезновении 29-летнего Ильи Лавриенко. Мужчина покинул свой дом в Таганроге 26 января текущего года, и до сих пор не дал о себе ничего знать.Внешне исчезнувшему около 27-30 лет, его рост составляет приблизительно 183 сантиметров. Глаза зеленого цвета, волосы - русого. 26 января он был одет в пуховик черного цвета, а также синие джинсы и черные ботинки.

Всем, кому известно что-либо о нынешнем местонахождении мужчины, просьба обратиться по номерам: 8-961-413-55-67, 8-908-500-49-39.17 октября сообщалось об исчезновении в Таганроге 56-летнего местного жителя Эдуарда Яровенко, который собирался поехать в село Николаевка, но больше не выходил на связь с родственниками. В день исчезновения мужчина был одет джинсы темного цвета и красную куртку.