В Мурманской области вновь горит многоэтажное здание

В Мурманской области снова загорелся жилой многоэтажный дом. На этот раз возгорание зафиксировали в городе Полярный – загорелась одна из пятиэтажек по улице Видяева.

Дарья Светозарова

Пользователи соцсетей пишут, что огонь вспыхнул во втором подъезде здания, в квартире на первом этаже. Приехавшим на место спасателям не сразу удалось обуздать пламя.По предварительным данным, в квартире, где возник пожар, живет мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. К данному моменту информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.Ранее возгорание произошло в Апатитах – вспыхнула «малосемейка». Девять человек удалось эвакуировать. В результате пожара пострадали двое маленьких детей. Местные жители инициировали сбор средств для помощи семье пострадавших.