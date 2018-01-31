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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В Мурманской области вновь горит многоэтажное здание

В Мурманской области вновь горит многоэтажное здание

Вчера, 20:43
В Мурманской области снова загорелся жилой многоэтажный дом. На этот раз возгорание зафиксировали в городе Полярный – загорелась одна из пятиэтажек по улице Видяева.

В Мурманской области вновь горит многоэтажное здание

 

Пользователи соцсетей пишут, что огонь вспыхнул во втором подъезде здания, в квартире на первом этаже. Приехавшим на место спасателям не сразу удалось обуздать пламя.

По предварительным данным, в квартире, где возник пожар, живет мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. К данному моменту информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.

Ранее возгорание произошло в Апатитах – вспыхнула «малосемейка». Девять человек удалось эвакуировать. В результате пожара пострадали двое маленьких детей. Местные жители инициировали сбор средств для помощи семье пострадавших.
Дарья Светозарова
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