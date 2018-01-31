Начальник ГИБДД Карелии рассказал о сокращениях в органах

Сегодня в Госавтоинспекции Карелии состоялась пресс-конференция, на которой начальник ГИБДД региона Андрей Червочкин рассказал о работе ведомства за прошлый год. Обсуждения коснулись и вопроса сокращения в правоохранительных органах. В соответствии с указом президента РФ, под меру попадут 10 процентов сотрудников.

Виктория Озерова

Сегодня, 31 января, в Госавтоинспекции Карелии была проведена встреча с журналистами. В ходе общения Андрей Червочкин рассказал о предстоящих сокращениях. Так, в соответствии с постановлением действующего президента страны, мера коснется 10 процентов работающих в правоохранительных органах. Начальник ГИБДД уточнил, что массового сокращения инспекторов не предвидится, а меры затронут управляющий аппарат, ситуация никак не повлияет на районы. Время ожидания сотрудников службы на месте происшествия останется прежним.Червочкин также сообщил, что в 2017 году количество ДТП в Карелии сократилось на 10 процентов.