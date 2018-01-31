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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Велогонщика из РФ Сергея Лагутина сбила машина в Италии

Велогонщика из РФ Сергея Лагутина сбила машина в Италии

Вчера, 20:06
Российский велосипедист Сергей Лагутин попал в больницу после наезда на него автомобиля в Италии. Столкновение произошло непосредственно во время тренировки спортсмена в Карминьяно, одной из итальянских провинций.

Велогонщика из РФ Сергея Лагутина сбила машина в Италии

 

Менеджер команды «Газпром-Русвело», за которую выступает Лагутин сообщил, что по имеющимся у него сведениям, здоровью 37-летнего велогонщика угрозы нет. Ренат Хамидулин сообщил, что им получено подтверждение инцидента, но авария случилась достаточно далеко от офиса – в 300 километрах. Поэтому данные о состоянии спортсмена ограничиваются лишь информацией об отсутствии у его тяжелых травм. Сообщается, что в эти минуты Сергею должны сделать рентген, но его менеджер не опасается серьезных последствий столкновения.
Дарья Светозарова
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