Велогонщика из РФ Сергея Лагутина сбила машина в Италии

Российский велосипедист Сергей Лагутин попал в больницу после наезда на него автомобиля в Италии. Столкновение произошло непосредственно во время тренировки спортсмена в Карминьяно, одной из итальянских провинций.

Дарья Светозарова

Менеджер команды «Газпром-Русвело», за которую выступает Лагутин сообщил, что по имеющимся у него сведениям, здоровью 37-летнего велогонщика угрозы нет. Ренат Хамидулин сообщил, что им получено подтверждение инцидента, но авария случилась достаточно далеко от офиса – в 300 километрах. Поэтому данные о состоянии спортсмена ограничиваются лишь информацией об отсутствии у его тяжелых травм. Сообщается, что в эти минуты Сергею должны сделать рентген, но его менеджер не опасается серьезных последствий столкновения.