Эпидемия гриппа: В Украине массово закрывают школы на карантин

В регионах Украины значительно вырос уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом массово закрываются на карантин учебные заведения по всей стране. На данный момент известно о 160 тысячах заболевших.

Из-за резкого скачка уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в Украине начали массово закрываться учебные заведения на период карантина. В стране зафиксировано 160 тысяч заболевших в период с 15 по 21 января текущего года, что более чем на 20% превысило аналогичный показатель на позапрошлой неделе.На сегодняшний день свою работу престановили школы Днепра, Житомира, Закарпатья, Житомира. Наибольший показатель заболеваемости в Киевской области. Было принято решение о закрытии 102 классов 30 школ, относящихся Кривому Рогу, Камянскому, Никополю и Павлограду.Министерство здравоохранения Украины сообщает о начале эпидемии гриппа в стране. Известно, что в период вакцинации из двенадцати миллионов жителей Украины, которых можно отнести к группе повышенного риска, вакцинированы были только 1,3%.