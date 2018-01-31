СК проводит проверку в рязанской больнице из-за видео с истекающим кровью пациентом

В Рязани разгорелся очередной больничный скандал. В Сети появилось видео двухлетней давности, на котором запечатлен человек, истекающий кровью, в приемном отделении больницы. СК уже начал проверку по факту инцидента.

Виктория Озерова

На днях в Сети появилось видео с больницы. На кадрах на полу в приемной лежит голый человек, а под ним лужа крови. Голос за кадром уточняет, что человек истекает кровью уже больше часа. Из подписи под роликом следует, что запись была сделана два года назад. Уточняется, что видео было сделано в приемном отделении Рязанской областной клинической больницы. В региональном Минздраве дали комментарии по поводу случившегося. Чиновники сообщили, что в приемной данной больницы камеры ведут круглосуточное наблюдение, и в предыдущем году подобных инцидентов замечено не было.Видео привлекло внимание и правоохранительных органов. СК организовал доследственную проверку по факту возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи.