В Иркутске мужчина был оштрафован в 250 тысяч рублей за «Боярышник»

В Иркутске был оштрафован на 250 000 рублей предприниматель, который занимался производством и распространением нелегальной стеклоомывающей жидкости для автомобилей.

Пелагея Лебединская

Ранее стало известно, что мужчина в 2016 году нелегально завез на свой склад метиловый спирт, из которого его рабочие производили незамерзающую жидкость для стеклоомывателей автомобилей. Позже из метанола они начали изготавливать «Боярышник», это моющее средство для ванн, от которого погибло 78 человек. В суде предприниматель признал свою вину и суд вынес ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей. Также на него наложили запрет заниматься некоторыми видами деятельности.Напомним, что отравление моющим средством для ванн «Боярышник» произошло в Иркутске в декабре. Отравление получили 123 человека, из них умерло 78.