Житель Бурятии воровал собак односельчан и ел их

В Закаменском районе Бурятии правоохранители задержали мужчину по подозрению в воровстве собак для пропитания. Местный житель попался на краже двух животных у 75-летнего односельчанина. Полиция проверяет мужчину на причастность к другим подобным преступлениям.

Виктория Озерова

В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали о необычном воре Закаменского района. Жители одного из сел жаловались на массовую пропажу собак. В конце декабря в полицию обратился пожилой мужчина с заявлением о краже двух псов. Ночью пенсионер вышел во двор на лай собак и увидел, что их забрал неизвестный. На требование отпустить животных мужчина никак не ответил и скрылся в неизвестном направлении. Ущерб 75-летний сельчанин оценил в 30 тысяч рублей.Вскоре правоохранители задержали мужчину. Им оказался 43-летний ранее судимый житель Закаменска. Он рассказал, что воровал животных, чтобы есть. Сейчас его проверяют на причастность к другим нарушениям подобного рода.