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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Житель Бурятии воровал собак односельчан и ел их

Житель Бурятии воровал собак односельчан и ел их

Сегодня, 15:20
В Закаменском районе Бурятии правоохранители задержали мужчину по подозрению в воровстве собак для пропитания. Местный житель попался на краже двух животных у 75-летнего односельчанина. Полиция проверяет мужчину на причастность к другим подобным преступлениям.

Житель Бурятии воровал собак односельчан и ел их

 

В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали о необычном воре Закаменского района. Жители одного из сел жаловались на массовую пропажу собак. В конце декабря в полицию обратился пожилой мужчина с заявлением о краже двух псов. Ночью пенсионер вышел во двор на лай собак и увидел, что их забрал неизвестный. На требование отпустить животных мужчина никак не ответил и скрылся в неизвестном направлении. Ущерб 75-летний сельчанин оценил в 30 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители задержали мужчину. Им оказался 43-летний ранее судимый житель Закаменска. Он рассказал, что воровал животных, чтобы есть. Сейчас его проверяют на причастность к другим нарушениям подобного рода.
Виктория Озерова
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