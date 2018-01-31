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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Брат звезды "Дома-2" найден мертвым в тюрьме

Брат звезды "Дома-2" найден мертвым в тюрьме

Сегодня, 14:20
Антон Шоки (Батраков), получивший широкую известность благодаря участию в популярном телевизионном шоу «Дом-2», в интервью рассказал о судьбе своего брата, которого осудили на 25 лет тюремного заключения. Антон заявил, что его брат был найден мёртвым в тюрьме.

Брат звезды "Дома-2" найден мертвым в тюрьме

 

По словам Шоки, его брат попал под заключение, получив обвинения в краже, однако, вскоре он снова оказался на свободе благодаря досрочному освобождению. Антон заметил, что его брату не суждено было долго наслаждаться свободой, так как вскоре он снова был помещён под стражу. Шоки заметил, что даже будучи в тюрьме, брат регулярно высылал ему некоторые суммы финансовых средств, поддерживая своего родственника. Бывшая звезда телестройки заметил, что получив приговор в виде 25 лет лишения свободы, психике его брата пришлось довольно нелегко.

Антон Шоки заявил, что они были очень близки, а сейчас у него осталось о нём множество весьма тёплых воспоминаний. Заметим, что брат Антона был старше его на четыре года.
Александр Вест
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