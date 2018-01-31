Учитель из США требовал от учеников откровенные снимки в обмен на хорошие отметки

В одной из американских школ, расположенных в штате Нью-Джерси, произошел пикантный инцидент. Один из школьных преподавателей был уличен в непристойном поведении по отношению к своим ученикам.

Дарья Светозарова

Педагог, преподающий испанский язык, требовал от учащихся эротические фото. Взамен он обещал предоставить им алкогольные напитки, китайскую еду, а также высокие оценки. Неожиданно о такой системе оплаты узнала одна и матерей учеников. Женщина застала своего сына-подростка за фотографированием своих половых органов. На расспросы матери юноша ответил, что это просьба учителя. Тогда она пришла к педагогу за объяснениями. Учитель испугался и тут же принялся просить родительницу не заявлять в полицию, а случившееся назвал недоразумением.На сегодняшний день 39-летний педагог отстранен от преподавательской деятельности. Ранее в этой школе он проработал 15 лет. Отмечается, что суд не признал учителя виновным. Его отпустили из-под стражи. Мотивировали это тем, что близости между педагогом и его учениками так и не произошло.