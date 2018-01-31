Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Учитель из США требовал от учеников откровенные снимки в обмен на хорошие отметки

Учитель из США требовал от учеников откровенные снимки в обмен на хорошие отметки

Сегодня, 13:46
В одной из американских школ, расположенных в штате Нью-Джерси, произошел пикантный инцидент. Один из школьных преподавателей был уличен в непристойном поведении по отношению к своим ученикам.

Учитель из США требовал от учеников откровенные снимки в обмен на хорошие отметки

 

Педагог, преподающий испанский язык, требовал от учащихся эротические фото. Взамен он обещал предоставить им алкогольные напитки, китайскую еду, а также высокие оценки. Неожиданно о такой системе оплаты узнала одна и матерей учеников. Женщина застала своего сына-подростка за фотографированием своих половых органов. На расспросы матери юноша ответил, что это просьба учителя. Тогда она пришла к педагогу за объяснениями. Учитель испугался и тут же принялся просить родительницу не заявлять в полицию, а случившееся назвал недоразумением.

На сегодняшний день 39-летний педагог отстранен от преподавательской деятельности. Ранее в этой школе он проработал 15 лет. Отмечается, что суд не признал учителя виновным. Его отпустили из-под стражи. Мотивировали это тем, что близости между педагогом и его учениками так и не произошло.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В Колумбии педагог заставляла учеников заниматься с ней сексом за хорошие оценки
В Колумбии педагог заставляла учеников заниматься с ней сексом за хорошие оценки

Колумбийская учительница предлагала ученикам хорошие отметки за интимную связь с ней. Об этом сообщает The Daily Mail.

В Британии учитель-педофил измерял гениталии учащихся
В Британии учитель-педофил измерял гениталии учащихся

Британский педагог, которому в настоящий момент 72 года, оказался замешанным в резонансный секс-скандал. Около 40 лет назад, якобы проводя исследование, он

В Москве учитель пытался задушить дразнившего его 13-летнего школьника
В Москве учитель пытался задушить дразнившего его 13-летнего школьника

В одной из школ Москвы 26-летний учитель чуть не задушил 13-летнего подростка, который является учеником седьмого класса. Как выяснилось, педагог набросился на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости